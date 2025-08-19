Milan, Donadoni: “Modric sarà importante dentro e fuori dal campo”

Le parole di Roberto Donadoni riguardo all'arrivo di Luka Modric al Milan e all'impatto che potrebbe avere nella prossima stagione

L’arrivo di Luka Modric al Milan ha inevitabilmente acceso i riflettori e scatenato reazioni in tutto l’ambiente calcistico italiano. Un colpo di questa portata non passa inosservato, soprattutto per un club che punta a ritrovare stabilmente un ruolo da protagonista in Italia e in Europa. Non stupisce, dunque, che anche un ex rossonero come Roberto Donadoni abbia voluto esprimere il proprio pensiero in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Donadoni, che conosce bene cosa significhi vestire la maglia rossonera, ha portato il suo contributo di esperienza e memoria storica. Il suo intervento aggiunge un tassello alle aspettative e curiosità che circondano l’inizio della nuova avventura del croato in Serie A, destinata a essere uno dei temi centrali della stagione.

Le dichiarazioni di Donadoni

“Un campione come Luka sarà fondamentale anche fuori dal campo, nel lavoro a Milanello, come punto di riferimento dei compagni più giovani. Questa è una cosa difficile da quantificare, ma di grandissima importanza. Se Modric sarà un titolare o no? Dipenderà ovviamente dalla condizione fisica e dalle scelte di Massimiliano Allegri. Sicuramente il croato ha una tale conoscenza del gioco, esperienza e personalità da poter fare la differenza in Serie A anche a quasi 40 anni. L’età ovviamente può pesare sulla quantità del suo impiego, non però sulla qualità: lo abbiamo visto pure l’altra sera in Coppa Italia con il Bari. E poi non va dimenticato che il Milan è senza le coppe, Modric avrà una settimana di tempo per rifiatare tra una partita e l’altra”.