Milan, giorno decisivo per Boniface: programmate le visite mediche

Nella giornata odierna il papabile nuovo acquisto del Milan Victor Boniface sosterrà le visite mediche di rito prima dell'ufficialità

L’arrivo di Victor Boniface a Milano non passa inosservato. Il nuovo colpo di mercato atteso per oggi sarà sottoposto a visite mediche approfondite, un passaggio che non è mai stato così decisivo come in questo caso. Il Milan non vuole correre rischi e sa di dover valutare con estrema attenzione ogni dettaglio fisico del giocatore. Non si tratta di una formalità, ma di un vero e proprio spartiacque che deciderà il futuro immediato del nigeriano. Le perplessità non nascono dal nulla. Boniface porta con sé una cartella clinica che invita a prudenza. La sua carriera fin qui è stata segnata da infortuni pesanti, di quelli che lasciano traccia sul rendimento e sulla continuità. Tra le esperienze al Bodo Glimt e al Bayer Leverkusen ha accumulato numeri che fanno riflettere. Sono ben 104 le partite saltate, un’enormità per un talento che aveva tutte le carte per imporsi con più forza. Ogni volta la speranza di rilanciarsi si scontrava con una ricaduta o con un nuovo stop.

Decisive le prossime ore

Anche nell’ultima stagione la situazione non è stata lineare. Alcuni guai fisici lo hanno frenato proprio quando serviva lasciare il segno. Partite saltate, ritmo spezzato, condizione mai davvero stabile. È questo lo scenario che il Milan non può ignorare. Eppure l’investimento rimane di prospettiva. Boniface ha mostrato qualità importanti, potenza e talento che hanno convinto i dirigenti a puntare su di lui. Il rischio c’è, ma la sensazione è che la scommessa valga il tentativo. La giornata di oggi sarà quindi decisiva. L’esito degli esami darà la misura reale delle sue condizioni e chiarirà se l’acquisto potrà decollare. Un centravanti con queste caratteristiche può spostare gli equilibri, ma serve la garanzia della continuità.