Conf. stampa, Athekame: "Un''emozione fortissima essere qui"

Zachary Athekame è intervenuto ai microfoni della conferenza stampa di presentazione a Casa Milan in cui ha risposto ai giornalisti

Zachary Athekame ha parlato nella conferenza stampa di presentazione a Casa Milan:

“Tutti conoscono la storia del Milan, è un grandissimo club. Voglio dare il 100% per la squadra e per migliorare. Sono circondato da calciatori fantastici e questo mi spinge sempre a dare il massimo. Di base ho giocato in una difesa a 4. Preferisco giocare come esterno a tutta fascia in un 3-5-2, sono qui per mettermi a disposizione dell’allenatore e sceglierà lui dove schierarmi. Ho avuto una reazione forte quando mi hanno contattato, davvero un’emozione fortissima. Poi ovviamente sono rimasto lucido, ma mi ha stupito questa cosa. Non ricordo di preciso la data, circa 3 settimane fa. Non c’è ansia di giocare in questo stadio. Rappresentiamo un club storico, che ha uno stadio meraviglioso e questo ti dà voglia di dare il 400%. Obiettivi? Li abbiamo, certo. Penso sia importante concentrarsi sul presente e non sul futuro. L’impatto è stato positivo con Allegri, è un allenatore importante. Ho visto che è molto disciplinato e questo mi permetterà di migliorare molto”.