Milan, giorni decisivi per l’arrivo di Hojlund: fissata la data

Ore decisive per l'approdo al Milan dell'attaccante di proprietà del Manchester United. Tare cerca l'intesa definitiva

La settimana che si apre sarà decisiva per capire se Rasmus Hojlund vestirà davvero la maglia del Milan nella prossima stagione. La dirigenza rossonera vuole arrivare a una risposta definitiva, consapevole che il danese del Manchester United non resterà a lungo in sospeso. L’attaccante ha già fatto sapere di gradire il trasferimento, ma chiede garanzie: niente prestiti “a vuoto”, solo formule con riscatto certo o trasferimento definitivo. Lo United non svende, i rossoneri non vogliono farsi incastrare da cifre fuori portata. Da qui la necessità di un verdetto chiaro entro pochi giorni.

Il punto sulla trattativa

Come detto, la volontà del giocatore ex Atalanta è un fattore che gioca a favore del Milan. Hojlund vede di buon occhio un ritorno in Serie A, dove aveva lasciato ottimi ricordi con la maglia dei bergamaschi. In via Aldo Rossi sanno che questa può essere l’ultima occasione per chiudere l’operazione. Troppi rinvii rischierebbero di complicare la trattativa e aprire la porta ad altri club interessati all’attaccante. La settimana diventa quindi un dentro o fuori. Se l’accordo definitivo non verrà raggiunto entro pochi giorni, il Milan sarà costretto a cambiare strategia. Ma fino all’ultimo momento disponibile, Hojlund resterà l’obiettivo di Igli Tare e tutta la dirigenza, compreso anche l’allenatore Massimiliano Allegri.