Milan, i giocatori impegnati oggi in nazionale

Si intensificano gli impegni dei giocatori rossoneri con le rispettive nazionali: saranno cinque i calciatori a scendere in campo oggi. In particolare toccherà ai due francesi Maignan e Rabiot, a Modrić con la Croazia, a Bartesaghi con l’Italia Under 21 e ad Athekame con la Svizzera Under 21. Ecco il programma nel dettaglio.
I rossoneri in campo oggi
Mike Maignan e Adrien Rabiot, Francia
Ucraina-Francia: venerdì 5 settembre ore 20.45, Qualificazioni Mondiale 2026
Luka Modrić, Croazia
Isole Faroe-Croazia: venerdì 5 settembre ore 20.45, Qualificazioni Mondiale 2026
Zachary Athekame, Svizzera Under 21
Estonia-Svizzera: venerdì 5 settembre ore 18.00, Qualificazioni Euro Under 21
Davide Bartesaghi, Italia Under 21
Italia-Montenegro: venerdì 5 settembre ore 18.15, Qualificazioni Euro Under 21