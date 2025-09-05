Milan, i giocatori impegnati oggi in nazionale
Home > News Milan

Milan, i giocatori impegnati oggi in nazionale

Stefania Palminteri
Milano
5 Settembre, 12:31
Adrien Rabiot
Cinque giocatori del Milan in campo oggi con le rispettive nazionali: ecco orari e partite di Maignan, Rabiot, Modrić, Bartesaghi e Athekame.

Si intensificano gli impegni dei giocatori rossoneri con le rispettive nazionali: saranno cinque i calciatori a scendere in campo oggi. In particolare toccherà ai due francesi Maignan e Rabiot, a Modrić con la Croazia, a Bartesaghi con l’Italia Under 21 e ad Athekame con la Svizzera Under 21. Ecco il programma nel dettaglio.

I rossoneri in campo oggi

Mike Maignan e Adrien Rabiot, Francia
Ucraina-Francia: venerdì 5 settembre ore 20.45, Qualificazioni Mondiale 2026

Luka Modrić, Croazia
Isole Faroe-Croazia: venerdì 5 settembre ore 20.45, Qualificazioni Mondiale 2026

Zachary Athekame, Svizzera Under 21
Estonia-Svizzera: venerdì 5 settembre ore 18.00, Qualificazioni Euro Under 21

Davide Bartesaghi, Italia Under 21
Italia-Montenegro: venerdì 5 settembre ore 18.15, Qualificazioni Euro Under 21

Leggi anche

Riccardo Focolari · 5 Settembre, 16:02
Milan Futuro, Oddo: “Dobbiamo far diventare i ragazzi uomini”
Massimo Oddo racconta il progetto Milan Futuro: entusiasmo, crescita dei giovani e sinergia con la prima squadra.
Edoardo Benedetti - 5 Settembre, 14:12
Milan, i dettagli dell’operazione Bennacer-Dinamo
Riccardo Focolari - 5 Settembre, 13:28
Milan, il punto sulla questione rinnovi
Riccardo Focolari - 5 Settembre, 12:00
Milan, quanti cambi rispetto al 2024/2025! Sono rimasti solo…
Lorenzo Focolari - 5 Settembre, 11:20
Milan Futuro, quando e contro chi sarà l’esordio in Serie D
Giulia Benedetti - 5 Settembre, 10:40
Milan, Tare protagonista del mercato: i due acquisti più costosi…
Edoardo Pettinelli - 5 Settembre, 10:00
Milan, Moretto: “Sondato Suzuki in passato. Embolo e Arokodare…”
x