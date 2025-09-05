Milan, i giocatori impegnati oggi in nazionale

Cinque giocatori del Milan in campo oggi con le rispettive nazionali: ecco orari e partite di Maignan, Rabiot, Modrić, Bartesaghi e Athekame.

Si intensificano gli impegni dei giocatori rossoneri con le rispettive nazionali: saranno cinque i calciatori a scendere in campo oggi. In particolare toccherà ai due francesi Maignan e Rabiot, a Modrić con la Croazia, a Bartesaghi con l’Italia Under 21 e ad Athekame con la Svizzera Under 21. Ecco il programma nel dettaglio.

I rossoneri in campo oggi

Mike Maignan e Adrien Rabiot, Francia

Ucraina-Francia: venerdì 5 settembre ore 20.45, Qualificazioni Mondiale 2026

Luka Modrić, Croazia

Isole Faroe-Croazia: venerdì 5 settembre ore 20.45, Qualificazioni Mondiale 2026

Zachary Athekame, Svizzera Under 21

Estonia-Svizzera: venerdì 5 settembre ore 18.00, Qualificazioni Euro Under 21

Davide Bartesaghi, Italia Under 21

Italia-Montenegro: venerdì 5 settembre ore 18.15, Qualificazioni Euro Under 21