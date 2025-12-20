Milan, Gimenez dopo l’intervento: “Ci vediamo presto”

Santi Gimenez si è operato alla caviglia: intervento riuscito ma stop di due mesi. Il Milan intanto si muove sul mercato per sostituirlo.

Santiago Gimenez è stato operato nella mattinata di ieri per cercare di risolvere definitivamente il problema alla caviglia che si portava dietro ormai da un sacco di tempo e che lo ha tenuto fuori dal campo negli ultimi due mesi. Nonostante l’approccio conservativo adottato in un primo momento, il dolore non passava e l’intervento chirurgico era diventata l’unica pista percorribile. Intervento che è andato bene, ma purtroppo saranno necessari almeno altri due mesi di stop prima di rivederlo in campo, più eventuale periodo di riatletizzazione. Nel frattempo il Milan sta cercando di gestire la sua assenza con l’acquisto di un altro attaccante, è infatti molto vicino il tedesco Fullkrug.

Gimenez, comunque, ha voluto rassicurare tutti attraverso un post sui social, annunciando con soddisfazione la buona riuscita dell’operazione e dando appuntamento sul campo il prima possibile. Ecco che cosa ha scritto:

Il saluto social di Gimenez

“È andato tutto molto bene!! Grazie mille a tutti per il vostro sostegno, il vostro affetto e i vostri messaggi. Ora bisogna recuperare al 100% con tanto lavoro e molta disciplina per tornare come si deve. Saremo più forti che mai, ci vediamo presto!!