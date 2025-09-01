Milan: Gimenez ha deciso di rimanere in rossonero, salta Dovbyk
Home > News Milan

Milan: Gimenez ha deciso di rimanere in rossonero, salta Dovbyk

Stefania Palminteri
milano
1 Settembre, 18:50
Santiago Gimenez
Lo scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez è saltato, il messicano ha rifiutato e dunque deciso di rimanere al Milan

Vai nel canale Telegram del Milanista >
Santiago Gimenez ha deciso di rimanere al Milan. L’ipotesi posta sul tavolo era quella di uno scambio con Artem Dovbyk insieme alla Roma. Il giocatore ha ascoltato la proposta del club giallorosso e anche le proposte di altri club che si sono interessati in queste concitate ore finali di calciomercato: dopo un’attenta valutazione, il numero 7 rossonero ha deciso di continuare il suo percorso in rossonero. Ad “aiutare” anche il fatto che tra Milan e Roma non sia arrivato l’accordo sulla formula dei rispettivi trasferimenti.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 1 Settembre, 20:00
FINE CALCIOMERCATO| Il dado è tratto: ecco il mercato del Milan
Si chiude così il calciomercato estivo del Milan per la stagione 2025/26. Di seguito ecco tutti gli acquisti e cessioni dei rossoneri
Giulia Benedetti - 1 Settembre, 19:20
Milan: depositato il contratto di Rabiot, Allegri ritrova il francese
Lorenzo Focolari - 1 Settembre, 18:10
UFFICIALE: Yunus Musah è un nuovo giocatore dell’Atalanta
Stefania Palminteri - 1 Settembre, 17:30
Ravezzani: “Un allenatore bravo porta questo Milan in Champions”
Riccardo Focolari - 1 Settembre, 15:40
Milan, sfuma definitivamente Joe Gomez
Stefania Palminteri - 1 Settembre, 14:51
Milan, non si sbloccano le cessioni di Adli e Bennacer
Riccardo Focolari - 1 Settembre, 14:05
Milan, Gimenez-Dovbyk: ancora tutto aperto
x