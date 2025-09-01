Vai nel canale Telegram del Milanista >
Santiago Gimenez ha deciso di rimanere al Milan. L’ipotesi posta sul tavolo era quella di uno scambio con Artem Dovbyk insieme alla Roma. Il giocatore ha ascoltato la proposta del club giallorosso e anche le proposte di altri club che si sono interessati in queste concitate ore finali di calciomercato: dopo un’attenta valutazione, il numero 7 rossonero ha deciso di continuare il suo percorso in rossonero. Ad “aiutare” anche il fatto che tra Milan e Roma non sia arrivato l’accordo sulla formula dei rispettivi trasferimenti.
Milan: Gimenez ha deciso di rimanere in rossonero, salta Dovbyk
