Milan, fatta per Odogu del Wolfsburg

Il Milan chiude per David Odogu, giovane difensore del Wolfsburg classe 2006: è atteso a breve a Milano per visite e firma.

Il Milan, in questo intensissimo ultimo giorno di calciomercato sta lavorando per sistemare più reparti. Per quanto riguarda la difesa è riuscito a piazzare un colpo improvviso in prospettiva: è fatta per il giovane centrale tedesco classe 2006 del Wolfsburg, David Odogu, che è atteso tra qualche ora all’aeroporto di Milano Linate.

Una trattativa lampo

Il Ds del Milan Igli Tare visto le difficoltà anche a livello di tempi per la trattativa Joe Gomez del Liverpool ha deciso di mettere a segno un colpo in prospettiva. Odogu ha 19 anni e solo 3 presenze in Bundesliga, quindi è poco probabile che possa essere fin da subito un innesto importante in grado di fare la differenza nella difesa del Milan. Tuttavia, quest’operazione lampo, chiusa dal Milan in quest’ultimo giorno di mercato, andrà almeno a sistemare il reparto a livello numerico, dato che, dopo il passaggio ormai stabile alla difesa a 3, un altro centrale era necessario. In attesa dell’ufficialità, prevista tra qualche ora, non resta che attendere e vedere se il Milan avrà modo di fare altre operazioni in difesa o se invece è apposto così.