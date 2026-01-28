Milan, la gestione di Leao: il fattore calendario può fare la differenza

Le condizioni di Rafael Leao tengono banco in casa Milan: gestione, minutaggio e speranze di rivederlo al 100% nel finale di stagione.

Uno dei temi più discussi che riguardano il Milan in questo momento è legato alle condizioni di Rafael Leao. Il numero 10 rossonero, infatti, da circa un paio di mesi è frenato da un problema fisico che ne limita le prestazioni. In particolare si tratta di un’infiammazione nell’area del pube, una situazione delicata che potrebbe anche aggravarsi e sfociare in pubalgia. In questo momento Leao viene comunque mandato in campo, ma il problema non gli permette di sprintare al massimo e di essere quel giocatore che eravamo abituati a vedere. Per questo lui stesso si gestisce in campo, così da non sollecitare troppo la corsa. Tuttavia, anche condizioni non ottimali, Leao ha dimostrato di poter incidere lo stesso, ed è per questo che Allegri non sta facendo a meno di lui.

Leao tra gestione e speranze per il finale di stagione

Il mese di gennaio è stato fitto di impegni, con il Milan che ha giocato anche un paio di partite infrasettimanali, nonostante non partecipi alle coppe europee, ma a lungo andare non sarà più così. Ed è proprio questo che può diventare un alleato per il Milan. Da questo momento in poi si giocherà una partita a settimana, ad eccezione della gara contro il Como, che verrà rimandata e recuperata infrasettimanalmente. Giocare meno frequentemente potrebbe permettere a Leao e allo staff rossonero una gestione ancora più semplice. Con la speranza che i tanti giorni consecutivi senza partite possano far riassorbire completamente il problema in vista del finale di stagione.

Lui stesso, nel pre-partita della gara contro la Roma, facendo riferimento all’infortunio aveva dichiarato: “Lo stiamo gestendo bene, lo staff e tutti stanno lavorando molto bene: tra poco tornerò al 100%”. Questa convinzione rappresenta un po’ la speranza del Milan e di Allegri per il ritorno di un Leao alla vecchia maniera, un giocatore che se davvero al 100% può spostare gli equilibri in favore dei rossoneri nella lotta alla qualificazione in Champions e forse non solo…