Milan, le top news di giornata

Pareggio amaro per il Milan contro il Sassuolo: analisi della gara, classifica e note positive. Ora testa alla preparazione della Supercoppa.

Oggi è il giorno dopo il pareggio del Milan a San Siro contro il Sassuolo, un pareggio che fa male perché è l’ennesimo risultato non proprio positivo contro una cosiddetta piccola. Il Milan, contro le tre neopromosse, ha raccolto solo 2 punti. Quello di ieri pesa ancora di più perché è arrivato dopo che i rossoneri erano riusciti a portarsi sul 2-1, ribaltando l’iniziale vantaggio neroverde, per poi farsi sorprendere e chiudere sul 2-2.

Tra le note positive c’è sicuramente la doppietta di Bartesaghi: chi l’avrebbe mai detto che il ragazzo che non sta facendo rimpiangere troppo Theo Hernandez il Milan ce l’aveva già in casa.

Rossoneri al lavoro verso Riyad

Un pareggio che comunque non condanna i rossoneri: con la sconfitta del Napoli, il Milan rimane secondo in classifica, a -1 dall’Inter e a +1 proprio sugli azzurri. Anche Allegri, a fine gara, pur riconoscendo qualche errore, non è stato catastrofista.

La squadra già da oggi si ritroverà a Milanello per iniziare a voltare pagina e preparare la trasferta di Supercoppa in Arabia. C’è un po’ il fiato sospeso per le condizioni di Gabbia, sostituito ieri al 60’, con la speranza che non sia nulla di grave. Resta il fatto che la rosa del Milan è corta e a gennaio qualche rinforzo dovrà sicuramente arrivare.