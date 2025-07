Milan, Galeone: "Allegri voleva tenere Reijnders, la società però..."

Le dichiarazione di Giovanni Galeone riguardo l'ormai ex Milan Reijnders e la scelta che avrebbe voluto fare Massimiliano Allegri

Le parole di Giovanni Galeone, storico amico di Massimiliano Allegri, accendono una nuova luce sul recente passato del Milan e su alcune scelte di mercato che hanno fatto discutere. Ospite a TopCalcio24, Galeone ha svelato un retroscena interessante legato a Tijjani Reijnders, uno dei centrocampisti più apprezzati dai tifosi nella scorsa stagione. Secondo quanto dichiarato, Allegri avrebbe voluto trattenere l’olandese al Milan, riconoscendone qualità tecniche e intelligenza tattica. Tuttavia, al momento del suo arrivo sulla panchina rossonera, il destino di Reijnders era già stato segnato dalla società, con una cessione ormai indirizzata. Un passaggio che lascia intendere come alcune decisioni strategiche siano state prese prima ancora che il nuovo allenatore potesse influire.

Futuro senza Reijnders

Il suo addio potrebbe rappresentare una perdita tecnica importante. Oltremodo per un tecnico come Allegri, da sempre amante dei giocatori con intelligenza calcistica, come dichiarato dal suo amico. Galeone ha poi sottolineato come Max abbia una predilezione per i calciatori duttili e creativi, e che avrebbe visto l’ex AZ Alkmaar al centro del suo nuovo progetto. La dirigenza, però, ha fatto altre scelte, puntando su nuovi profili per rinnovare il reparto. Una divergenza che, col senno di poi, potrebbe pesare più del previsto.