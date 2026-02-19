Milan, Gabbia: “Domenica dobbiamo tornare ai 3 punti”

Matteo Gabbia analizza il pareggio del Milan contro il Como: “Siamo infelici del risultato che è uscito, Leao fondamentale".

Al termine del match pareggiato dal Milan contro il Como ha parlato anche una delle colonne dello spogliatoio rossonero, ovvero Matteo Gabbia, ai microfoni di SportMediaset. Ecco che cosa ha detto.

Le parole di Gabbia

Su che cosa sia mancato:

“Queste saranno cose che ci dirà il mister durante la settimana, prima della partita contro il Parma. Noi siamo infelici del risultato che è uscito, ma dobbiamo avere questa rabbia per arrivare preparati domenica e fare bottino pieno”.

Se il -7 dall’Inter può pesare:

“Dobbiamo avere forza e lucidità di guardare a noi stessi, a quelli che sono i nostri margini di miglioramento. Cercare di non accontentarsi mai e migliorare: a fine anno tireremo le somme. Inutile parlare di quello che può essere in futuro, da domenica dobbiamo tornare ai 3 punti”.

Sul gol di Leao:

“Rafa si sta allenando bene, è tornato ad allenarsi a pieno. È un giocatore fondamentale, lui lo sa e noi glielo ripetiamo. Sta dimostrando di avere grande voglia di tornare al 100%, sono contento del gol e sono sicuro che ne farà altri. Sono contento per Rafa, spero che continui a migliorare e a segnare ancora”.