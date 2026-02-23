Milan, Oggi riposo da domani si torna sui campi

Allegri ha concesso un giorno per metabolizzare la sconfitta di ieri per poi tornare in campo domani con la ripresa degli allenamenti

Non è necessariamente il modo migliore per metabolizzare la sconfitta. Allegri comunque sceglie di far riposare la sua squadra dal momento che il prossimo impegno sarà contro la Cremonese, domenica prossima allo Zini.

Loftus-Cheek viene monitorato ogni ora a causa dell’infortunio grave subito proprio ieri sera. Pulisic non riesce a tornare al goal (manca da Dicembre) mentre Leao ci prova ma deve fare i conti anche con la sfortuna (il palo interno di ieri).

Forse questa sconfitta è servita come non mai al Milan. La distanza con l’Inter è davvero tanta (10 punti). Aver perso significa levarsi dalla mente la lotta Scudetto una volta per tutte e concentrarsi sul piazzamento in Champions League.