Cessione Milan: Cardinale vende! Arriva l’annuncio improvviso

Arrivano nuove indiscrezioni sulla possibilità che il Milan passi di mano, da Cardinale alla famiglia Steinbrenner: ecco le ultime news

Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato dell’indiscrezione rilanciata da Carlo Pellegatti riguardante la possibile cessione del Milan da parte di Gerry Cardinale, che starebbe trattando con la facoltosissima famiglia Steinbrenner. E dopo la prima notizia, il noto giornalista di fede rossonera è tornato a parlare della questione raccontando ulteriori dettagli sulla questione. Ecco dunque le ultime novità.

Milan, Cardinale cede agli Steinbrenner: le ultime news da Pellegatti

Tramite il proprio canale YouTube, Pellegatti ha spiegato: “Vi ho raccontato di questa idea di Gerry Cardinale di fondare una new company con da 7 miliardi di dollari con Milan e Yankees. Questa new company poi estinguerebbe il debito di Cardinale con Elliott e poi si partirebbe con questa nuova proprietà con Cardinale e soprattutto con la maggioranza della famiglia Steinbrenner. Qualcuno dice che ci sono state delle smentite, ma io mi fido della mia fonte”. Il giornalista ha poi aggiunto ulteriori dettagli.

“Ora la prossima mossa di Cardinale sarà molto importante e riguarda Adriano Galliani. Anche perché Cardinale non scomparirebbe dal club rossonero, ma rimarrebbe insieme alla famiglia Steinbrenner per il Milan del futuro. E il fatto che ci sia Adriano Galliani mi rende tranquillo. Prima di tutto Galliani deve chiudere la questione relativa alla cessione del Monza. Una data esatta non c’è, ma il closing dovrebbe arrivare entro fine mese. Presumibilmente Adriano Galliani sarà un dirigente libero negli ultimi giorni di settembre. E qui arriva la prima mossa di Cardinale. Bisogna capire se il numero uno di RedBird vorrà inserire subito Galliani in società – quindi nei primi giorni di ottobre – oppure dopo la costruzione di questa new company“. Registriamo dunque queste nuove indiscrezioni riportate da Carlo Pellegatti, in attesa di ulteriori novità.