Milan, Gabbia su Allegri: “Riesce a creare alchimia nel gruppo”

Le parole del difensore rossonero Matteo Gabbia a SportMediaset: sogno scudetto, derby, rinnovo di Maignan ed elogi per Allegri.

Il centrale rossonero Matteo Gabbia è recentemente intervenuto ai microfoni di SportMediaset, dove ha rilasciato un’intervista rispondendo a diverse domande a tema Milan. Di seguito un breve estratto delle sue parole.

Le parole di Gabbia

Se sia più risultatista o giochista:

“Partiamo subito con il botto. Vivo bene se vinciamo, quindi mi schiero dalla parte dei risultatisti”.

Se sia meglio lo scudetto con il Milan o il Mondiale:

“Non lo so. Adesso sono qua, quindi lo scudetto con il Milan”.

Su quanto la squadra creda allo scudetto, da 0 a 10:

“Crediamo nel poter vincere tutte le partite sapendo che ci sono anche gli avversari. Ti dico dieci perché credere in qualcosa di importante è bello. Siamo una squadra valida. Il dieci è per la volontà di vincere tutte le partite”.

Su quanto sarà importante il derby:

“Tre punti. Partita importante che vale quanto le altre. Non è una finale che ti dà un titolo, ma una partita di campionato che ti darà tre punti. Sarà uno spettacolo, bellissimo, ma varrà come una delle tante”.

Su quanto sia importante il rinnovo di Maignan:

“Tantissimo. Mike è il nostro capitano e leader. Siamo felicissimi di averlo con noi e ce lo godiamo fino in fondo”.

Su cosa abbia cambiato Allegri nella testa dei giocatori:

“La qualità. Ha un carisma che gli permette di creare quell’alchimia all’interno del gruppo. È stato bravissimo a compattarci”.