Milan, Gabbia sullo 0-0 con la Juve: “Un po’ di dispiacere c’è”

Matteo Gabbia commenta con dispiacere lo 0-0 con la Juve: dichiarazioni sul match, sulla solidità difensiva e sulla chiamata in nazionale.

Matteo Gabbia, difensore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa al termine di Juventus-Milan 0-0 e ha risposto alle domande dei giornalisti. Ecco un estratto delle sue parole:

“Un po’ di dispiacere c’è, volevamo vincere. Ma sono un positivo di natura e cerco di prendere sempre il meglio. Sicuramente ci sono state delle cose positive, quelle negative le analizzeremo. Questa partita fa parte del percorso che ci riserva questa annata. Un pari non è la vittoria, ma abbiamo dato tutto quello che avevamo in campo”.

Sulla Nazionale:

“La chiamata della Nazionale mi rende orgoglioso, io cerco di fare il massimo. Merito dei miei compagni e del mister. Grazie a loro”.

Rabiot ha detto che questi sono “due punti persi”. Lo spogliatoio è d’accordo?

“Il clima in spogliatoio ovviamente non era felice: tutti puntavamo a vincere la partita. Poi ci sono anche gli avversari, ma il nostro obiettivo è vincere. Non possiamo essere contenti come se avessimo vinto”.

Sui calci piazzati:

“La preparazione delle palle inattive è importante. In queste settimane ci stiamo lavorando con grande attenzione”.