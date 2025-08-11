Milan Futuro, il Pescara sonda il terreno per Silvano Vos
Milan Futuro, il Pescara sonda il terreno per Silvano Vos

Stefania Palminteri
Milano
11 Agosto, 18:49
Silvano Vos
Silvano Vos potrebbe già lasciare il Milan Futuro, per il classe 2005 si è mosso il Pescara ma lui aspetta un'offerta dall'estero.

Silvano Vos è un centrocampista classe 2005 che il Milan ha acquistato la scorsa stagione a titolo definitivo dall’Ajax per circa 5 milioni, ma per ora è stato sempre relegato al Milan Futuro, senza mai trovare spazio con la prima squadra. Quest’estate Vos aveva iniziato la preparazione con il gruppo di mister Allegri, ma poi è stato riaggregato all’Under 23.
Il calciatore è al momento in uscita e, secondo le indiscrezioni, il Pescara avrebbe messo gli occhi su di lui e sondato il terreno con il Milan. Il giocatore preferirebbe partire all’estero, ma qualora decidesse di restare in Italia, il Pescara potrebbe rivelarsi una pista concreta.

Vos già ai saluti

Acquistato come grande promessa, la storia tra Vos e il Milan sembra già ai titoli di coda, con un giocatore che rimane ancora un vero e proprio oggetto misterioso. Solo 13 presenze lo scorso anno in Serie C col Milan Futuro, in cui ha faticato ad imporsi. Ad oggi è molto difficile una sua possibile permanenza al Milan.

