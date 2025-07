Oddo: “Milan Futuro? Siamo a disposizione della 1a squadra”

Il tecnico del Milan Futuro Massimo Oddo ha parlato in vista della prossima stagione. Sentiamo le sue parole...

In esclusiva ai canali ufficiali del Milan ha parlato Massimo Oddo il quale ha detto: “Oggi nel calcio noi allenatori siamo molto legati ai risultati. Milan Futuro è qui per creare giovani. Chi gioca in un Under 23 è quello di confrontarsi con caratteristiche fisiche, tecniche e mentali che in un campionato giovanile non trovi perché giochi con giocatori che per esempio non hanno la stessa scaltrezza e malizia che trovi in un campionato di grandi. Camarda l’anno scorso ha fatto parecchia fatica all’inizio a giocare in Serie C, poi nel finale è diventato un giocatore che faceva la differenza in Serie C“.

Su Allegri e la prima squadra

“La sinergia è la prima cosa che ci deve essere in una società con una seconda squadra. Il nostro obiettivo deve essere di portare giocatori ad Allegri. Noi siamo a disposizione della prima squadra, cerchiamo di fare di tutto per migliorare questi ragazzi, ma poi la scelta di portare qualcuno in prima squadra spetta a Max. Lui ha esperienza e ha già lavorato in un altro club con una seconda squadra, quindi sa come funziona”.