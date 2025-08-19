Apolloni: “Serie A? Vedo il Napoli davanti, occhio al Milan”

Luigi Apolloni è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A in cui ha parlato della Serie A, citando anche il Milan

Vai nel canale Telegram del Milanista >

Luigi Apolloni ha parlato a Radio TV Serie A in merito al campionato, citando anche il Milan:

“Sarà un campionato avvincente, le amichevoli hanno storia a sé, le squadre si stanno formando e stanno cercando condizione fisica e psico-tattica, bisogna conoscersi. Vedo il Napoli davanti a tutti perché ha mantenuto giocatori importanti e in più ha rinforzato la rosa. Conte è un allenatore esigente che valorizza tantissimo i suoi giocatori. Poi mi piacciono Inter e Juventus, senza dimenticare il Milan di Allegri e credo sarà molto interessante anche la Roma di Gasperini: ha esperienza e personalità e potrà contare su Claudio Ranieri che conosce alla perfezione l’ambiente. Fiorentina, Lazio e Bologna, invece andranno a caccia di conferme”.