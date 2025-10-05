Milan Futuro, Oddo: “Mi concentro di più sul migliorare i singoli”

Mister Oddo ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita del match tra Virtus Ciserano e Milan Futuro terminato 1-0

“So di avere a disposizione un gruppo di giovanissimi che hanno potenzialità, talento, chi più chi meno. Non ci focalizziamo tantissimo su migliorare sempre di più questo talento. È ovvio che fa sempre piacere vincere, ma non mi focalizzo sulle vittorie, sui pareggi, sulle sconfitte, sulle prestazioni di squadra, perché abbiamo anche noi delle difficoltà dovute dal fatto che spesso non ci alleniamo insieme, ma questo fa parte dell’essere un under 23 ed è giusto così. Mi focalizzo di più su quelle che sono le carenze individuali per cercare di colmare quei difetti che ogni singolo ragazzo ha. Quindi poi dopo la prestazione della squadra in generale mi preoccupa di meno, mi preoccupano di più quegli errori che devono essere eliminati di superficialità, inesperienza, tutte cose che acquisisci giocando queste tipo di partite”.