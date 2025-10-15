Milan, per la difesa il sogno di gennaio è Kim

Milan, l'obiettivo per la difesa a gennaio è Kim Min-jae: il difensore coreano del Bayern Monaco potrebbe tornare a giocare in Italia.

L’esperto di calciomercato Matteo Moretto ha fatto il punto sul mercato del Milan in vista di gennaio. Ancora manca molto, ma ci sono alcune situazioni già da tenere d’occhio.

Oltre alla questione portiere e al possibile addio di Maignan, i dirigenti del Milan potrebbero partire da dove hanno concluso il mercato estivo: dalla ricerca di un difensore centrale. Un ruolo che, sulla carta, è rimasto leggermente più scoperto rispetto agli altri, nonostante l’ottimo rendimento dei giocatori in rosa fin qui.

Kim, ex Napoli, nel mirino del Milan

Il nome che più stuzzica e che potrebbe far fare il salto di qualità alla retroguardia rossonera è un’ex conoscenza del calcio italiano: Kim Min-Jae, uno dei protagonisti dello scudetto del Napoli di Spalletti di qualche anno fa.

Vediamo a che punto è la situazione con le parole di Matteo Moretto:

“In estate Kim è stato sondato da alcuni club italiani, tra cui anche il Milan. Il difensore coreano, oggi al Bayern Monaco, ha uno stipendio molto importante e che in questo avvio di stagione sta continuando a non trovare spazio. Ha disputato circa 300 minuti in sei partite in tutte le competizioni, Kim è notevolmente dietro nelle gerarchie di Kompany. Da capire se l’ex Napoli potrà tornare a essere un nome interessante per l’Italia a gennaio”.