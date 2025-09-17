Gozzini: “Pronto un nuovo assetto per Allegri, un mediano in meno”

Alessandra Gozzini è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di Christopher Nkunku

Vai nel canale Telegram del Milanista >

Alessandra Gozzini ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito a Nkunku:

“Quando c’è Christopher Nkunku di mezzo, succede tutto incredibilmente di fretta. Fin dal suo arrivo rossonero: il Milan esplorava il mercato alla ricerca di un centravanti di peso, a cui affidare il centro dell’area di rigore. A due giorni dalla fine del mercato ecco l’acquisto a sorpresa dell’ex Chelsea: 68 chili, 1 metro e settantasette di altezza. Non un gigante del reparto, ma un giocoliere da 37 milioni più cinque di bonus. Un jolly offensivo di grande qualità tecnica e velocità d’esecuzione.

Deciso dentro e fuori dal campo, un altro giocatore che ha portato esperienza e personalità: ha vinto 14 titoli in tre diversi paesi, Francia, Germania e Inghilterra. Cerca il poker in rossonero, e prima ancora la garanzia del posto fisso. Un talento così non può essere considerato una riserva di lusso: Allegri è pronto a una modifica dell’assetto, lasciando la difesa a tre ma aggiungendo un attaccante al posto di un mediano. Il Milan può essere così ridisegnato con il 3-4-2-1 (o 3-4-1-2) con Nkunku trequartista in coppia con Pulisic oppure più avanzato al fianco del centravanti Leao. A Udine, ancora senza Rafa, potrà prenderne il posto (sorpassando Gimenez) se la forma nel frattempo crescerà. Andando così di fretta, può darsi proprio di sì”.