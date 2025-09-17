Gozzini: "Pronto un nuovo assetto per Allegri, un mediano in meno"
Home > News Milan

Gozzini: “Pronto un nuovo assetto per Allegri, un mediano in meno”

Stefania Palminteri
milano
17 Settembre, 17:20
Alessandra Gozzini è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di Christopher Nkunku

Vai nel canale Telegram del Milanista >
Alessandra Gozzini ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito a Nkunku:

“Quando c’è Christopher Nkunku di mezzo, succede tutto incredibilmente di fretta. Fin dal suo arrivo rossonero: il Milan esplorava il mercato alla ricerca di un centravanti di peso, a cui affidare il centro dell’area di rigore. A due giorni dalla fine del mercato ecco l’acquisto a sorpresa dell’ex Chelsea: 68 chili, 1 metro e settantasette di altezza. Non un gigante del reparto, ma un giocoliere da 37 milioni più cinque di bonus. Un jolly offensivo di grande qualità tecnica e velocità d’esecuzione.

Deciso dentro e fuori dal campo, un altro giocatore che ha portato esperienza e personalità: ha vinto 14 titoli in tre diversi paesi, Francia, Germania e Inghilterra. Cerca il poker in rossonero, e prima ancora la garanzia del posto fisso. Un talento così non può essere considerato una riserva di lusso: Allegri è pronto a una modifica dell’assetto, lasciando la difesa a tre ma aggiungendo un attaccante al posto di un mediano. Il Milan può essere così ridisegnato con il 3-4-2-1 (o 3-4-1-2) con Nkunku trequartista in coppia con Pulisic oppure più avanzato al fianco del centravanti Leao. A Udine, ancora senza Rafa, potrà prenderne il posto (sorpassando Gimenez) se la forma nel frattempo crescerà. Andando così di fretta, può darsi proprio di sì”.

Leggi anche

Lorenzo Focolari · 17 Settembre, 16:20
Rocchi: “Il secondo fallo su Nkunku non c’è, ma quello di Lucumì…”
Gianluca Rocchi è intervenuto a Open VAR di DAZN in cui ha parlato dell'episodio del calcio di rigore negato al Milan con il Bologna
Stefania Palminteri - 17 Settembre, 15:20
Pellegatti: “Cardinale deciderà se Galliani sarà fondamentale”
Stefania Palminteri - 17 Settembre, 14:00
Milan, il retroscena su Yacine Adli: il perché del mancato riscatto
Edoardo Pettinelli - 17 Settembre, 11:45
Milan Futuro, oggi alle 15 la sfida casalinga contro il Leon
Riccardo Focolari - 17 Settembre, 10:07
Galliani-Milan, ritorno possibile: le ultime novità
Stefania Palminteri - 17 Settembre, 09:03
Milan, le top news di giornata
Edoardo Pettinelli - 16 Settembre, 14:05
Torriani, futuro portiere del Milan: chance in Coppa Italia?
x