Milan Futuro, Ianesi pronto a cambiare maglia: ecco dove andrà

L'esterno classe 2002 di proprietà del Milan Simone Ianesi si appresta a cambiare squadra in vista della prossima stagione sportiva

Il futuro di Simone Ianesi sembra pronto a prendere una nuova direzione. Dopo una stagione positiva al Pontedera, l’esterno classe 2002, cresciuto nel settore giovanile del Milan, è al centro dell’interesse della Sampdoria, alla ricerca di giovani profili da valorizzare in vista della prossima stagione. Un segnale importante per un calciatore che ha saputo rilanciarsi nei campi più difficili della Serie C, e che ora guarda in alto con maggiore convinzione. Contattato dal club blucerchiato nei giorni scorsi, Ianesi si prepara a lasciare Pontedera in questa sessione estiva di mercato. L’intenzione del giocatore è quella di fare un salto di qualità, possibilmente in una piazza ambiziosa come quella ligure.

Il futuro di Ianesi

Nel frattempo, un altro passo decisivo: Ianesi ha scelto di affidare la sua carriera alla FK Sport Management, agenzia che da tempo lavora anche con giovani di prospettiva come lui. Un segnale di programmazione, e forse anche un indizio sulle mosse future. La Sampdoria valuta l’operazione e studia la formula più adatta per portarlo a Genova. La concorrenza non manca, ma i blucerchiati sembrano voler fare sul serio e provare a convincere il Milan a lasciarlo partire. Per Ianesi potrebbe essere il momento giusto per dare una svolta positiva alla sua carriera.