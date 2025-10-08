Milan Futuro: Domniței firma il suo primo contratto da professionista

Novità tra le file del Milan Futuro: Francesco Domniței ha firmato il suo primo contratto da calciatore professionista

Francesco Domniței ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Milan. Il classe 2007 farà parte del progetto di Milan Futuro con cui sta già collezionando diverse presenze in questo avvio di stagione.

Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero:

“AC Milan comunica che Francesco Domniței ha firmato il suo primo contratto da professionista. L’attaccante classe 2007 continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un’iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti”.