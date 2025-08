Milan Futuro: domani verranno svelati i gironi di Serie D

Il Milan Futuro dopo la retrocessione dalla Serie C, ripartirà appunto dalla Serie D. Domani alle 17 verranno svelati i gironi

Vai nel canale WhatsApp del Milanista >

La Lega Nazionale Dilettanti ha riportato che domani lunedì 4 agosto alle ore 17:00, verranno svelati i nove gironi della Serie D 2025-2026. L’evento verrà trasmesso in diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti. Il club molto interessato è ovviamente il Milan Futuro di Massimo Oddo che, dopo la retrocessione dalla Serie C, ripartirà dalla Serie D per provare a riconquistare la lega superiore.