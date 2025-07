Milan Futuro, la decisione sul futuro di Victor Eletu!

Svelato il futuro del centrocampista nigeriano del Milan Victor Eletu. Il calciatore adesso è pronto a cominciare un nuovo percorso

In un’estate di calciomercato in cui tanti giovani rossoneri stanno lasciando Milanello per trovare spazio altrove, Victor Eletu va controcorrente. A sorpresa, il centrocampista classe 2005 resterà al Milan. La società ha deciso di trattenerlo per farne uno dei punti fermi del nuovo progetto Milan Futuro, la seconda squadra rossonera affidata a Massimo Oddo. La scelta non era scontata: su calciatore c’erano diverse squadre, in Italia e all’estero, pronte a prenderlo anche a titolo definitivo. Ma il club ha preferito puntare su un percorso interno, dove il talento nigeriano potrà crescere con continuità, sotto la guida di un allenatore con una visione in prospettiva come Oddo. Eletu lavorerà stabilmente con il Milan Futuro ma sarà monitorato da vicino anche dallo staff della prima squadra.

Il futuro di Eletu

L’obiettivo adesso è quello di farlo maturare tecnicamente e tatticamente, in vista di un futuro da protagonista in Serie A. Il centrocampista nigeriano, dotato di grande visione di gioco e personalità, sarà uno dei leader della nuova formazione rossonera, che debutterà in Serie D. Il suo profilo è considerato consono per il progetto giovani del club. Per il Milan, trattenere Eletu è una scommessa sul talento e sull’identità.