Costacurta su Maignan: “Nessuno è indispensabile in questo Milan”

Alessandro Costacurta commenta il possibile rinnovo di Mike Maignan: il portiere è importante, ma sarebbe un errore rinnovarlo a cifre folli.

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, l’ex difensore rossonero Alessandro Costacurta ha parlato della delicata questione relativa al rinnovo di Mike Maignan. Il portiere è in scadenza nel giugno 2026 e in molti spingono per la sua conferma, ma Costacurta avverte l’ambiente rossonero: ciò che conta è la maglia e, benché Maignan sia un portiere forte e un leader carismatico, il Milan commetterebbe un errore a rinnovargli il contratto a cifre troppo alte. Ecco che cosa ha detto.

Le parole Costacurta su Maignan

“Un leader importante, ma nessuno è indispensabile in questo Milan. Non penso che il club debba fare pazzie, mi riferisco a cifre che possano creare tensioni dentro allo spogliatoio. Maignan è un ottimo portiere, ma credo si possa trovare un altro leader ed un altro buon portiere; io penso che alla fine lo spirito ci debba essere per la maglia più che per i giocatori”.