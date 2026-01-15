Milan, Fullkrug forza il rientro: recupero a sorpresa per stasera

Fullkrug stringe i denti e può tornare tra i convocati: il centravanti vuole essere a disposizione contro il Como nonostante l'infortunio.

Il problema accusato da Niclas Fullkrug al dito del piede sembrava costringerlo a star fuori sia stasera contro il Como sia domenica contro il Lecce. Invece probabilmente non sarà così: il centravanti tedesco sta stringendo i denti nel tentativo di convincere il mister a portarlo almeno in panchina già a Como.

Una sorta di recupero lampo che sta sorprendendo un po’ tutti, soprattutto dopo che Allegri in conferenza stampa aveva dato per certa la sua assenza. Nell’allenamento pomeridiano di ieri, però, Fullkrug ha svolto regolarmente la seduta con i compagni e a questo punto, a meno di sorprese, la sua convocazione appare più che probabile.

Lo spirito di sacrificio di Fullkrug

Ciò che emerge da questa situazione è la grande voglia del giocatore, appena arrivato al Milan, di essere subito d’aiuto alla squadra e di guadagnarsi la riconferma sul campo, anche a costo di andare oltre al dolore. A livello medico, il problema di infrazione al dito del piede avrebbe richiesto almeno una settimana di stop, altrimenti Allegri non si sarebbe sbilanciato in quel modo.

Settimana di stop che è stata probabilmente bypassata dalla volontà dello stesso Fullkrug, che non poteva accettare di fermarsi così poco tempo dopo il suo arrivo. Chissà se questa scelta sarà decisiva per il Milan, che ha tutte le intenzioni di riportare a casa i tre punti da Como.