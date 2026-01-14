Centrocampo poco prolifico? Le parole di Allegri

Il tecnico livornese ha risposto in conferenza stampa riguardo i pochi goal dei centrocampisti in questa stagione

Queste sono le parole di Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa in vista della partita Como–Milan.

C’è una carenza di reti da parte dei centrocampisti?

“Arriveranno. Alla fine di ogni campionato i numeri si uniformano. Anche i difensori torneranno a segnare sui calci piazzati. È fondamentale avere grande fiducia perché il Milan è una squadra solida. Dobbiamo essere resilienti, specialmente in periodi come questo”.

Così Allegri difende i suoi protagonisti del centrocampo. Sullo sfondo di mercato si parla di Goretzka per Giugno prossimo e di interesse del Galatasaray per Fofana. Vedremo cosa succederà in chiave acquisti e cessioni