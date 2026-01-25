Milan, Fullkrug: “Ognuno di noi è concentrato sulla prossima partita”

Niclas Fullkrug racconta il suo impatto al Milan: la fiducia del club, l'entusiasmo e l'importanza di pensare partita per partita.

Il nuovo numero nove del Milan, Niclas Fullkrug, già decisivo nella vittoria contro il Lecce, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua nuova avventura in rossonero, riportate da Sportmediaset. Ecco cosa ha detto l’attaccante tedesco.

Le parole di Fullkrug

Se quella al Milan sia una seconda vita:

“Difficile da dire, ma ovviamente è un momento molto speciale e sono molto felice. Questo club mi ha dato fiducia, mi ha fatto sentire un gran calciatore e mi ha dato la possibilità di aiutare una grande squadra, perché posso farlo e loro ci credono. L’anno e mezzo precedente non è stato perfetto, non è stato buono, ma ora mi sento davvero bene qui. L’energia è molto positiva, il mio mindset è molto positivo e mi godo il momento.”

Sul dito del piede rotto:

“È ancora rotto, è così. Ma è un infortunio gestibile e va bene così.”

Sulla squadra:

“Penso che abbiamo una squadra molto buona e un ottimo carattere nel gruppo, e questa è la cosa più importante. Ognuno di noi è concentrato sulla prossima partita, ed è un bene perché non guardiamo troppo avanti, il mister lo dice continuamente. È importante vincere la prossima partita, portare a casa i prossimi tre punti e così aumentano le possibilità di finire molto bene.”