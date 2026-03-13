Milan, Fofana: “Cerco sempre il passaggio per fare gol”

Youssouf Fofana racconta la sua storia a SportMediaset: dal passato da fattorino, fino agli assist con la maglia del Milan.

Intervistato da SportMediaset, il centrocampista rossonero Youssouf Fofana ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni interessanti: dagli assist realizzati con la maglia del Milan, al momento in cui ha pensato di smettere con il calcio a 18 anni, fino allo scudetto di quest’anno ancora aperto. Ecco che cosa ha detto.

Le parole di Fofana

Sull’assist decisivo per Estupinan nel derby, arrivato con il piede debole:

“Da due o tre anni mi sto allenando col sinistro e sto migliorando”.

Sulla canzoncina a lui dedicata:

“Non sento i meme e le gag, io sento di più il supporto”.

Sui 13 assist realizzati fin qui con la maglia del Milan, lo stesso numero di Leao:

“Leao non mi vuole bene (ride). Cerco sempre il passaggio per fare gol, anche se può essere sbagliato. Ci sono ancora delle partite per cercare di arrivare magari a 20”.

Sull’inizio del suo percorso calcistico:

“Ho iniziato a giocare in strada”.

Sul fatto che dieci anni fa facesse il fattorino:

“Giocavo ancora a bassi livelli. In famiglia mancavano i soldi quindi ho cominciato a consegnare le pizze. Se allora mi avessero detto ‘diventerai un centrocampista titolare del Milan che si gioca lo scudetto’, ci avresti creduto? No, perché non credevo più in un futuro da professionista nel calcio. Pensavo solo a giocare coi miei amici. Ho anche pensato di ritirarmi verso i 18 anni. Un allenatore mi disse di rimanere una stagione in più. Poi sono andato a fare un test con lo Strasburgo, ho firmato il contratto la settimana dopo e mi sono detto che non dovevo più fermarmi”.

Se ci sono ancora chance per lo scudetto:

“Siamo il Milan! Siamo il Milan, non c’è bisogno di credere a un messaggio di Fofana. Siamo il Milan, basta”.