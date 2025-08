Milan, fissato il prezzo per Vlahovic: adesso l'operazione...

Aggiornamenti riguardo all'affare che legherebbe Vlahovic al Milan nelle prossima stagione: la Juventus svela la cifra per lasciarlo partire

Mentre il mercato estivo entra nel vivo e le voci attorno a Dusan Vlahovic si moltiplicano, la Juventus ha deciso di rompere gli indugi e mettere un punto fermo. Come riporta Il Giornale, il club bianconero non chiude alla cessione del serbo, ma lo fa a modo suo: con chiarezza, fermezza e un cartellino con scritto “20 milioni o niente”. Un messaggio diretto ai pretendenti, fra cui il Milan, ma anche un segnale all’ambiente circostante. La Juventus non svende, nemmeno quando si tratta di scelte difficili. Dusan Vlahovic è dunque sul mercato, ma solo alle condizioni imposte dalla società. I bianconeri non intendono scendere sotto la soglia dei 20 milioni di euro per il suo attaccante, arrivato nel gennaio 2022 per oltre 70 milioni dalla Fiorentina.

Le vere trattative

Una scelta che riflette la nuova linea dirigenziale: vendere sì, ma con coerenza. Dopo stagioni tra alti, infortuni e ombre recenti, il serbo resta un profilo ambito, ma non intoccabile. Club della Premier League e della Bundesliga si sono già mossi con sondaggi esplorativi, ma al momento nessuno ha messo sul tavolo un’offerta concreta. Anche il Milan, il quale sembrerebbe aver iniziato una vera trattativa, non si è ancora avvicinato alle richieste espresse. La Juventus osserva e attende, con la consapevolezza che trattenere Vlahovic sarebbe comunque una scelta che andrebbe a condizionare il proprio futuro.