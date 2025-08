Milan, le top news di giornata

Tournée conclusa per il Milan con un 9-0 al Perth Glory. Mercato rovente: Jashari, Vlahovic e spunta un nuovo nome per l’attacco.

Finisce oggi la tournée tra Asia e Oceania del Milan, che questa sera farà ritorno a Milano. Intanto continuano le operazioni di mercato, tra la trattativa Jashari sempre in primo piano e nuovi nomi per l’attacco.

Il programma rossonero

Ieri il Milan ha giocato l’ultima amichevole della sua avventura in tournée, imponendosi con un netto 9-0 contro il Perth Glory: reti di F. Terracciano, doppietta di Okafor, poi Comotto e Chukwueze nel primo tempo; doppietta di Leao, gol di Ricci e Musah nel secondo. Questa sera la squadra rientrerà a Milano, dove mister Allegri concederà qualche giorno di riposo, con la ripresa degli allenamenti prevista per martedì 5 agosto. In programma altre due amichevoli, il 9 e 10 agosto, rispettivamente contro Leeds e Chelsea, a cui prenderanno parte anche Modric e Gimenez, che, terminate le vacanze, la prossima settimana finalmente si uniranno al gruppo.

Il punto su Jashari

Per quanto riguarda il mercato, non si può non citare la telenovela Jashari: nessuna novità rilevante, se non un’altra esclusione dai convocati per una partita del Brugge. Oggi ci sarà la seconda giornata di campionato belga, una trasferta contro il KV Mechelen, e il centrocampista svizzero continua a rimanere separato in casa, in attesa che si sblocchi la sua cessione.

Il punto sull’attacco

Per l’attacco proseguono i contatti per Vlahovic: i dialoghi restano intensi, in attesa del momento giusto per affondare il colpo. Il giocatore avrebbe già espresso un forte gradimento per la destinazione rossonera, indicata come sua preferita. Nel frattempo spuntano anche nuovi nomi: l’ultimo è Kalimuendo, attaccante classe 2002 del Rennes, autore di 18 gol tra Ligue 1 e coppa di Francia nella scorsa stagione.