Milan, è fatta per Thiaw al Newcastle: affare da 40 milioni

Malick Thiaw al Newcastle per 40 milioni: sì del Milan, affare in chiusura. Leoni e Comuzzo le opzioni principali per sostituirlo.

È Fabrizio Romano a riportare la notizia: è fatta per Malick Thiaw al Newcastle. Il Milan avrebbe accettato la proposta da circa 40 milioni del club inglese, che nelle ultime ore ha accelerato fortemente presentando un’offerta praticamente irrinunciabile, tanto da spingere i rossoneri a privarsi di Thiaw. La trattativa è ormai alle fasi finali, con il centrale tedesco che ha dato il suo ok alla destinazione Newcastle. A breve sono previste le visite mediche. Milan che con la cessione di Thiaw mette a referto un’enorme plusvalenza, col giocatore che era arrivato a Milano dallo Schalke 04 tre anni fa per circa 10 milioni e sta per essere rivenduto a quattro volte tanto.

Un addio che cambia i piani

Finisce così l’avventura di Thiaw al Milan, una partenza inattesa dato che sembrava ormai certa la sua permanenza, soprattutto dopo che il centrale tedesco era riuscito a convincere mister Allegri, che lo aveva tolto dal mercato. Ora il Milan sarà presto chiamato a sostituirlo: Leoni del Parma e Comuzzo della Fiorentina sono al momento le principali piste nel mirino del Ds Tare.