Moretto: “Tutto fatto per Morata al Como, mancano le firme”

Il noto giornalista Matteo Moretto ha parlato del mercato estivo del Milan. Sentiamo tutte le sue parole...

In esclusiva sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato Matteo Moretto il quale ha detto: “Procederà dritta fino alle firme anche l’operazione di Alvaro Morata al Como. Tra l’attaccante ed il Como è tutto fatto da diverse settimane, mancava l’ultimo via libera del Galatasray, in questo momento proprietario dei diritti del cartellino di Morata: in mattinata c’è stata una nuova proposta del Galatasaray di cinque milioni di euro per interrompere il prestito”.

Ancora le sue parole

“Il Galatasaray è pronto a dire sì, non è ancora tutto fatto, siamo ancora in attesa dell’ultimo passo formale del Galatasaray che però è atteso in giornata. Con il Como sarà un prestito con obbligo, di fatto il Milan trasferirà a titolo definitivo al Como. Siamo veramente agli sgoccioli, mancano pochissimi passaggi formali”.