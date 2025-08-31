Milan, è fatta per Jimenez al Bournemouth
Stefania Palminteri
Milano
31 Agosto, 09:50
Alex Jimenez
Alex Jimenez lascia il Milan e va al Bournemouth. Prestito da 1,5 milioni con riscatto a 18,5 che può diventare obbligo.

Il Milan ha raggiunto l’accordo per la cessione di Alex Jimenez al Bournemouth nelle scorse ore. Il terzino spagnolo classe 2005 saluta i rossoneri e si trasferirà in Premier League in prestito con diritto di riscatto.

I dettagli dell’operazione

L’operazione complessiva vale circa 20 milioni: 1,5 milioni per il prestito oneroso e 18,5 milioni per il diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Un riscatto che appare facilmente raggiungibile, visto che la soglia dovrebbe aggirarsi intorno alle 15 presenze.
Il Milan perde così un talento che non ha avuto il tempo di imporsi in Italia, ma che lo scorso anno aveva già lasciato intravedere grandi qualità. La sua avventura in rossonero è stata probabilmente condizionata da questioni disciplinari e da un rapporto con Allegri che non è mai realmente sbocciato.

