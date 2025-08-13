Milan, fatta per Athekame: è atteso oggi a Milano

Il Milan chiude per Athekame dallo Young Boys: oggi sarà a Milano, possibile convocazione già contro il Bari. I dettagli dell’operazione.

Era in dirittura d’arrivo da qualche giorno, ma finalmente il Milan ha chiuso l’operazione per Zachary Athekame. Il terzino destro classe 2004 arriva dallo Young Boys per 10 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. È già in corso lo scambio di documenti tra i club e il giocatore è atteso oggi a Milano per visite mediche e firma.

Pronto a rinforzare la difesa

Athekame va a completare il reparto arretrato del Milan e, con molte probabilità, sarà convocato e andrà in panchina già per la prima sfida ufficiale della stagione, domenica 17 contro il Bari. Il difensore è già in forma partita, avendo disputato quattro gare di campionato con quella che ormai è la sua ex squadra. Avrà bisogno di un po’ di tempo per adattarsi al nuovo ambiente e ai compagni, poi sarà pronto per farsi valere in rossonero.