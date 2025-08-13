Milan, fatta per Athekame: è atteso oggi a Milano
Home > News Milan

Milan, fatta per Athekame: è atteso oggi a Milano

Stefania Palminteri
Milano
13 Agosto, 11:29
Zachary Athekame
Il Milan chiude per Athekame dallo Young Boys: oggi sarà a Milano, possibile convocazione già contro il Bari. I dettagli dell’operazione.

Era in dirittura d’arrivo da qualche giorno, ma finalmente il Milan ha chiuso l’operazione per Zachary Athekame. Il terzino destro classe 2004 arriva dallo Young Boys per 10 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. È già in corso lo scambio di documenti tra i club e il giocatore è atteso oggi a Milano per visite mediche e firma.

Pronto a rinforzare la difesa

Athekame va a completare il reparto arretrato del Milan e, con molte probabilità, sarà convocato e andrà in panchina già per la prima sfida ufficiale della stagione, domenica 17 contro il Bari. Il difensore è già in forma partita, avendo disputato quattro gare di campionato con quella che ormai è la sua ex squadra. Avrà bisogno di un po’ di tempo per adattarsi al nuovo ambiente e ai compagni, poi sarà pronto per farsi valere in rossonero.

Leggi anche

Edoardo Benedetti · 13 Agosto, 13:59
Milan, Di Canio è sicuro: “Allegri esalterà Leao”
Paolo Di Canio analizza il prossimo campionato di Serie A e il Milan: da mister Allegri ai singoli come Leao, Ricci, Jashari e Modric.
Stefania Palminteri - 13 Agosto, 12:58
Milan Futuro, presi due giovani difensori
Riccardo Focolari - 13 Agosto, 12:27
Milan, c’è il sì di Hojlund: ora si può chiudere
Edoardo Benedetti - 13 Agosto, 11:54
Milan, dopo De Winter può arrivare un altro centrale
Lorenzo Focolari - 13 Agosto, 11:00
Milan, le sensazioni su Pulisic in vista del Bari: ci sarà se…
Riccardo Focolari - 13 Agosto, 10:30
Milan, cosa manca per chiudere l’affare Athekame: il punto
Giulia Benedetti - 13 Agosto, 10:00
Milan, adesso si punta a un altro difensore: gli obiettivi
x