Milan, l’ex Thiago Silva: “Guardando Maldini ho cambiato mentalità”

Thiago Silva racconta l'influenza di Maldini nel periodo al Milan: "Capii che per avere una lunga carriera bisognava fare molti sacrifici".

L’ex rossonero Thiago Silva, è recentemente spesso accostato al Milan in vista del prossimo mercato di gennaio, con la suggestione di un romantico ritorno in rossonero. Nonostante l’età Thiago Silva avrebbe ancora voglia di essere protagonista in Europa e guadagnarsi una convocazione al prossimo Mondiale. Proprio a proposito del fatto che a 41 anni sia ancora a buoni livelli, il brasiliano, attualmente alla Fluminense, ha rilasciato un’intervista a L’Équipe nella quale ha parlato della sua straordinaria longevità nel calcio e del ruolo d’ispirazione che ha avuto la leggenda rossonera Paolo Maldini nel cercare di giocare fino ad oltre 40 anni. Ecco un estratto.

L’esempio di Maldini e la svolta al Milan

Sul fatto che in passato disse: ‘Spero di giocare fino a 40 anni come Maldini!’:

“È divertente perché ne stavamo parlando con la mia squadra (Fluminense). Stavamo discutendo di Paolo Maldini e della fine della mia carriera. L’idea di giocare il più a lungo possibile ha preso piede quando sono arrivato al Milan nel 2009. Maldini stava giocando i suoi ultimi sei mesi e io non potevo ancora essere tesserato. Ma Carlo Ancelotti mi ha chiesto di essere presente a tutte le partite, a San Siro e in trasferta, per osservare da vicino la sua preparazione, i suoi riscaldamenti, la sua routine. Ho capito che per avere una lunga carriera bisognava fare molti sacrifici. È stato da quel momento in poi che ho cambiato mentalità e ho deciso di diventare un atleta, non solo un calciatore”.

Sul fatto che Tuchel al Chelsea lo chiamasse ‘Benjamin Button’ perché col passare del tempo diventava più giovane:

“È cominciato tutto al Chelsea. Per i tifosi ero addirittura Brad Pitt. ‘Thiago Button’ però mi è sempre piaciuto. Ha reso visibili i miei sacrifici prolungando la mia carriera. Però è aumentata anche la pressione. Gli elogi hanno un prezzo: devo mantenere il mio livello ed essere sempre all’altezza”.