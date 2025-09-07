Milan, l’ex obiettivo Xhaka: “Jashari tornerà ancora più forte”
Milan, l’ex obiettivo Xhaka: “Jashari tornerà ancora più forte”

Riccardo Focolari
Milano
7 Settembre, 18:28
Granit Xhaka
Xhaka incoraggia Jashari dopo l’infortunio: il centrocampista svizzero ed ex obiettivo del Milan è certo che il connazionale tornerà più forte

Granit Xhaka, centrocampista che in estate era stato vicino al Milan e oggi in forza al Sunderland, ha parlato dal ritiro della Nazionale svizzera di un giocatore che, a differenza sua, la maglia rossonera è riuscito davvero a indossarla. Ovvero il suo connazionale Ardon Jashari, su cui il Milan punta molto, che però si è recentemente infortunato riportando una frattura composta del perone destro: stop di almeno un paio di mesi per lui.

Le parole di Xhaka su Jashari

“Gli dicevo: ‘Il tuo momento arriverà’. Ardon ha un grande futuro davanti a sé e con il trasferimento al Milan ha dimostrato di poter giocare in una grandissima squadra. Peccato per l’infortunio, ma è abbastanza forte mentalmente e tornerà sicuramente ancora più forte”.

Parole che fanno ben sperare i tifosi e tutto l’ambiente rossonero, tutti si augurano che ciò che ha detto Xhaka si avveri e che Jashari possa tornare quanto prima in campo a dimostrare il suo valore.

