Milan, l’ex Kessié può tornare in Italia: dialoghi con la Juve

Franck Kessié potrebbe tornare in Serie A. L’ex centrocampista del Milan è nel mirino della Juventus, molto dipenderà dalla sua volontà.

C’è un giocatore che dalle parti di Milanello si ricordano molto bene: si tratta di Franck Kessié, soprannominato dai compagni “il Presidente”, uno dei protagonisti del Milan allenato da Pioli nell’ultimo scudetto rossonero (2021-2022). Per lui cinque stagioni con la maglia del Milan, con 223 presenze complessive, 37 gol e 16 assist.

Oggi Kessié ha 29 anni e gioca all’Al-Ahli in Arabia, ma sembrerebbe possibile anche un suo ritorno in Italia. Non al Milan, bensì alla Juventus, club che si è informato sulla situazione del centrocampista, attualmente in scadenza di contratto a giugno, con l’idea di riportarlo in Serie A.

Kessié, suggestione Juve: cosa sceglierà il giocatore?

Negli ultimi anni si è parlato più volte di un possibile ritorno di Kessié nel nostro campionato, sempre come semplice suggestione. Questa volta, però, la situazione sembra più concreta: il giocatore potrebbe infatti accasarsi dove vuole a parametro zero al termine della stagione. Tutto dipenderà dalla sua volontà di tornare in Europa.

C’è poi il nodo economico. Lo stipendio che Kessié percepisce all’Al-Ahli, circa 14 milioni di euro, in Italia non è sostenibile per nessun club. Se vorrà tornare a giocare nel calcio che conta, in una squadra ambiziosa come la Juventus, dovrà inevitabilmente fare qualche sacrificio dal punto di vista economico. Resta da capire quale sarà la sua scelta, con la possibilità, in caso di ritorno in Serie A, di ritrovarsi il Milan da avversario.