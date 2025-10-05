LIVE| Juventus-Milan 0-0: finisce in pareggio la sfida dello Stadium

90 + 3′- Finisce la partita
90′- Ci saranno tre minuti di recupero
89′- Palla filtrante illuminante di Modric per Leao, che davanti a Di Gregorio strozza il tiro e il portiere para senza troppe difficoltà
85′- Cambio Juve, esce Rugani, entra Kostic
79′- Possesso palla ipnotico della Juve che per il momento gestisce senza accelerare
74′- Ammonito Gatti, fallo del difensore della Juve su Leao lanciato in contropiede
73′- Cambio per il Milan: esce Pulisic, entra Nkunku
72′- Fallisce una grande opportunità Leao da due passi! Gran cross di Pulisic, la palla sfila sul secondo palo, Leao se la ritrova sui piedi ma calcia a lato.
68′- Triplo cambio per la Juventus: escono David, Yildiz e Conceicao, entrano Vlahovic, Thuram e Openda
67′- Leao ci prova da centrocampo! Il 10 portoghese vede Di Gregorio fuori dai pali e ci prova da lontanissimo, palla di poco alta.
62′- Doppio cambio per il Milan: escono Fofana e Gimenez, entrano Loftus-Cheek e Leao
59′- Ammonito Bartesaghi per un fallo su Conceicao che l’aveva saltato
53′- Rigore clamorosamente sbagliato da Pulisic che calcia alto sopra la traversa!
51′- L’arbitro indica rigore per il Milan! Fallo di Kelly che frana addosso a Gimenez
49′- Ammonito Locatelli
46′- Inizia il secondo tempo
45’+1′- FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO
45′- Un minuto di recupero
42′- OCCASIONE MILAN! Cross perfetto di Pavlovic in mezzo, Gimenez di testa sfiora l’incrocio
35′- Coinceicao sfonda, arriva sul fondo e crossa in mezzo, gatti controlla male e conclude a lato
27′- Gimenez si smarca mezza difesa della Juventus e arriva a calciare in area, DI Gregorio blocca facile
20′- Locatelli prova l’eurogol in rovesciata, palla in fallo laterale
15′- Azione elaborata del Milan che termina con un contatto su Fofana in area di rigore, tutto regolare
11′- Bella azione da parte della Juventus, chiude Fofana che subisce anche fallo
5′- Inizio di partita in fase di studio da entrambe le squadre, tanta tattica
1′- INIZIA IL MATCH!
–CI SIAMO! A breve inizierà il match che vedrà affrontarsi la Juventus di Tudor con il Milan di Allegri nel match valido per la 6a giornata di Serie A. Segui il live e la cronaca del match con noi.