Milan, abbonamenti in fase di vendita libera: i dettagli

Nella giornata di ieri, 25 luglio, il Milan ha dato il via alla vendita libera della campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026

La passione rossonera non si ferma, e i numeri lo confermano. Dopo una prima fase riservata ai rinnovi, il Milan ha aperto ieri la vendita libera degli abbonamenti per la stagione 2025/2026 e l’entusiasmo dei tifosi non si è fatto attendere. Già superate da qualche giorno le 30 000 tessere sottoscritte, un dato che testimonia l’attaccamento e la fiducia nel nuovo progetto targato Allegri. La campagna abbonamenti sta raccogliendo un’adesione anche superiore alle aspettative. Il richiamo del nuovo corso tecnico, i possibili colpi di mercato e il fascino intramontabile di San Siro stanno spingendo migliaia di tifosi a garantirsi un posto fisso per tutta la stagione.

I tifosi rispondono presente

La risposta del pubblico è un segnale chiaro anche per la squadra. La Curva Sud e tutto lo stadio ci saranno, ancora una volta. Nei prossimi giorni il Milan comunicherà le eventuali soglie residue anche in base alla disponibilità dei settori. L’obiettivo potrebbe essere avvicinarsi ai numeri record delle stagioni post-scudetto. San Siro si prepara a riempirsi ancora: il popolo rossonero sta facendo la sua parte.