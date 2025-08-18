Milan, esordio a San Siro per Modric e Jashari: la reazione dei tifosi
Milan, esordio a San Siro per Modric e Jashari: la reazione dei tifosi

Edoardo Pettinelli
18 Agosto, 09:44
Nella serata di ieri a San Siro hanno fatto il loro esordio ufficiale i due nuovi acquisti del Milan Aardon Jashari e Luka Modric

Il Milan ha superato il Bari 2-0 in Coppa Italia e si è guadagnato l’accesso ai sedicesimi di finale, ma l’altra notizia importante nella serata di ieri arriva dal secondo tempo. A San Siro, davanti a oltre 70 mila spettatori, Luka Modric e Ardon Jashari hanno fatto il loro esordio in rossonero, accolti da una standing ovation che ha il sapore dell’investitura. L’ingresso del croato ha acceso subito la serata. Modric, nonostante i pochi minuti, ha mostrato tocchi eleganti e personalità da leader, come se lo stadio fosse casa sua da sempre. Ogni pallone giocato è stato accompagnato da applausi convinti. Accoglienza caldissima anche per Jashari. Il centrocampista svizzero, arrivato in estate per dare dinamismo e gamba alla mediana, ha messo in campo aggressività e ordine. Qualche recupero palla, un paio di verticalizzazioni, e subito la sensazione di un giocatore utile. San Siro li ha adottati immediatamente.

Sensazioni positive

Il pubblico ha colto da subito i segnali positivi: la qualità di Modric e la freschezza di Jashari sono due tasselli importanti per un Milan che vuole crescere. Allegri ha preferito non rischiarli dall’inizio, ma i minuti concessi bastano per accendere l’entusiasmo. L’impressione è che saranno protagonisti presto, e non solo comparse. La prima è andata, e per i nuovi acquisti il futuro sembra già scritto. A San Siro avranno un ruolo centrale.

