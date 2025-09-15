Milan, De Winter: “Contento di aver esordito”
Riccardo Focolari
Milano
15 Settembre, 10:55
Koni De Winter
Debutto convincente per Koni De Winter in maglia rossonera: il difensore analizza la vittoria, il lavoro di squadra e il momento di Gimenez

Arrivato in estate dal Genoa per circa 20 milioni, il difensore classe 2002 Koni De Winter ieri ha fatto il suo esordio ufficiale in maglia rossonera. Entrato ad inizio secondo tempo al posto di Pavlovic, si è reso protagonista di una buona prova, contribuendo insieme al resto della squadra a mantenere la porta del Milan inviolata.

Le parole di De Winter

Al termine del match, De Winter è stato intercettato dai giornalisti in zona mista. Queste le sue dichiarazioni:
“Abbiamo lottato come squadra, abbiamo sia difeso che attaccato come squadra. E’ questo che vuole il mister, vuole che giochiamo e vinciamo da squadra”.
Sull’ingresso in campo: “Mi sono trovato bene, sono contento di aver esordito. Ho giocato in un ruolo che conosco, quindi tutto bene. Quando si vince si sta sempre bene, si sente anche nello spogliatoio. Quando si vince siamo tutti felici”.
Su Gimenez: “Ha lavorato e giocato per la squadra, quando si vince non c’è nessuno che sta male. Arriverà il gol e il suo momento”.

