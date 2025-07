Milan-Emerson Royal ai titoli di coda: il Besiktas ci prova

Emerson Royal verso l’addio al Milan: il Besiktas punta al terzino brasiliano con un prestito. Trattativa in fase iniziale.

Emerson Royal è sempre più lontano dal Milan. La sua esclusione dalla lista dei convocati per la tournée estiva è un segnale chiaro: il terzino brasiliano è ormai fuori dai piani di società e allenatore. Già a gennaio era vicino alla partenza, ma l’infortunio aveva bloccato tutto. Ora, però, il suo addio sembra solo questione di tempo.

Minusvalenza in arrivo?

Quella tra Emerson Royal e il Milan è stata, di fatto, una storia mai sbocciata. Fin dal suo arrivo, molti — tra addetti ai lavori e tifosi — hanno giudicato il brasiliano non all’altezza della maglia rossonera. Il fatto che sia già sul mercato dopo pochi mesi ne è la conferma. Troppo alto l’investimento iniziale: 15 milioni di euro più bonus, che ora il Milan rischia di non recuperare.

Il Besiktas si è fatto avanti nelle ultime ore, proponendo un’operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale intorno ai 9-10 milioni. La trattativa è ancora in fase interlocutoria, ma tutto fa pensare che Emerson lascerà Milano entro la fine dell’estate.