Milan: Emerson Royal apre alla Turchia, si tratta con il Besiktas

Emerson Royal avrebbe detto si al Besiktas, come riportato da Matteo Moretto. Si tratta sulla base di un prestito con diritto

Matteo Moretto ha parlato nell’ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, in merito al parere positivo di Emerson Royal al trasferimento in Turchia. Il Besiktas ha messo sul piatto un contratto triennale. Nulla di concreto ancora con il Real Betis Siviglia, squadra in cui Emerson Royal avrebbe voluto fare ritorno, ma al momento non ha mostrato nessun interesse reale. Il giocatore è stato solamente proposto. L’operazione tra il club di Milano e la Turchia ora dovrà essere gestita dai due club stessi. Si pensa a una probabile formula in prestito con diritto di riscatto.