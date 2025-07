Pobega al Bologna, ci siamo: visite mediche in corso

Facciamo il punto sul mercato del Milan con Igli Tare che è al lavoro per consegnare a Max Allegri una squadra completa

Tommaso Pobega è ufficiosamente un nuovo giocatore del Bologna. A confermarlo ci sono anche le immagini che lo ritraggono Valles dove la squadra rossoblù allenata da Vincenzo Italiano è in ritiro per preparare al meglio l’inizio della nuova stagione che li vedrà impegnati su più fronti.

Visite mediche in corso

Le visite mediche sono in corso. Tommaso Pobega sta per trasfrirsi al Bologna a titolo definitivo. Una soluzione voluta fortemente da entrambe le parti dopo la buona annata in prestito appena conclusa. Un colpo in uscita per il Milan che sfoltisce così la propria rosa.