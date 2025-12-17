Milan, ecco chi sono i sei giovani convocati per la Supercoppa

Allegri porta sei giovani con la prima squadra per la Supercoppa: vediamo chi sono i convocati tra Milan Futuro e Primavera.

Che il Milan abbia una rosa corta è ormai noto e, in attesa del mercato, mister Massimiliano Allegri ha deciso di avere a disposizione anche alcuni giocatori giovani del Milan Futuro e della Primavera per affrontare l’impegno in Supercoppa Italiana. Più che per un concreto impiego in campo, questa convocazione rappresenta soprattutto un premio: per dei ragazzi all’inizio della propria carriera significa comunque molto assaporare da vicino l’atmosfera della prima squadra del Milan.

Lo stesso Allegri ha spiegato il senso di questa scelta in conferenza stampa, sottolineando come i giovani rappresentino un patrimonio per il club e come, dopo la giusta gavetta, qualcuno possa anche dimostrarsi all’altezza della prima squadra, come dimostrano gli esempi di Gabbia e Bartesaghi.

Allegri:

“Ho portato dei giocatori dell’U23 per premiarli, per il Milan è importante per creare valore per la prima squadra da un anno all’altro. Per loro sarà un’esperienza importante e siamo contenti di averli”.

I sei giovani aggregati alla prima squadra

Vediamo ora nel dettaglio chi sono i sei giovani che in questo momento si trovano in Arabia con la prima squadra. Allegri ha deciso di convocare il portiere del Milan Futuro Pittarella (17); due difensori come Vladimirov (17) e Dutu (19), quest’ultimo già presente anche nel ritiro estivo con la prima squadra. Completano il gruppo un centrocampista, Sala (18), e due attaccanti, Borsani (17) e Maximilian Ibrahimovic (19).