Milan, Come stanno Gabbia e Bartesaghi? Il punto

I due giocatori del Milan stanno attraversando due fasi distinte per quanto riguarda i recuperi dagli infortuni

Nella settimana che precede il derby, giungono sia una notizia positiva che una negativa dall’infermeria di Milanello. La notizia positiva riguarda Matteo Gabbia. Il difensore si è operato ieri a Londra per risolvere un problema di ernia inguinale, mentre la notizia negativa coinvolge Davide Bartesaghi, uscito con dolore nei minuti finali della partita Cremonese-Milan di domenica scorsa.

A riguardo, Il Corriere della Sera ha titolato questa mattina “Gabbia assente per il derby, Bartesaghi è vicino al recupero”, chiarendo che il motivo dell’assenza del difensore italiano è legato all’intervento per l’ernia, il quale lo porterà a rientrare a disposizione di Massimiliano Allegri solo tra un mese.