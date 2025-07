Milan, due infortuni in vista del test contro l’Arsenal: le condizioni

Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di due giocatori per la sfida in programma domani alle ore 13:30 fra Milan e Arsenal

Alla vigilia della sfida contro l’Arsenal, prima amichevole estiva del Milan, arrivano due notizie poco confortanti sul fronte infortuni. Due dei volti protagonisti in positivo della passata stagione, Fofana e Jimenez, non prenderanno parte al match contro i Gunners, rallentati da acciacchi fisici che ne impediscono l’impiego. Il francese è alle prese con un problema al ginocchio che necessita di ulteriori valutazioni, mentre Jimenez sta completando il recupero da un fastidio muscolare. Entrambi resteranno fuori a scopo precauzionale, in attesa di tornare gradualmente a disposizione di Allegri nel corso della tournée.

Le scelte di Allegri

La doppia assenza che costringerà lo staff tecnico a rimodulare alcune scelte, soprattutto in fase difensiva, dove l’assenza di Jimenez apre spazio a Bartesaghi come terzino sinistro. Al posto di Fofana in cabina di regia invece, giocherà Ricci. Il Milan, comunque, affronta la situazione con serenità, consapevole che il focus in questa fase è principalmente sulla condizione fisica e sull’apprendimento graduale dei nuovi schemi dell’allenatore livornese. Le assenze non alterano l’importanza del test contro l’Arsenal, utile per iniziare a costruire automatismi e valutare le prime soluzioni tattiche. Fofana e Jimenez restano al centro del progetto, con l’obiettivo di rientrare quanto prima per contribuire al percorso rossonero.